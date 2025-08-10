Юрист рассказала, какие документы нужно поменять при смене фамилии

Правозащитница уточнила, что в этот перечь документов входят паспорт гражданина РФ, заявление на замену которого необходимо подать в течение 90 дней с даты регистрации брака. На замену СНИЛС закон установил 30 дней, однако его номер останется прежним — актуализируется только фамилия, подчеркнула Воронцова. Заменить также необходимо будет и загранпаспорт, отметила член Союза юристов-блогеров. Кроме того, Воронцова напомнила, что замене подлежат водительское удостоверение, свидетельство на автомобиль, но конкретные сроки законом для них не установлены.