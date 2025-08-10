Ричмонд
ChatGPT попытался отравить человека: мужчина чуть не умер после рекомендованной ИИ диеты

В США мужчина отравился бромидом натрия и попал в больницу после совета ChatGPT.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионера из США госпитализировали в результате отравления бромидом натрия, после чего мужчина попал в психиатрическую больницу. А все из-за совета нейросети ChatGPT придерживаться бромидовой диеты, пишет портал Gizmodo.

«У мужчины развилось отравление бромидом, который он принимал в течение трех месяцев по рекомендации ChatGPT. К счастью, после лечения его состояние улучшилось и он успешно выздоровел», — отмечено в публикации.

Нейросеть посоветовала мужчине заменить соль на бромид натрия. После того, как ему стало намного хуже, пострадавший сам прибыл в отдел неотложной помощи и предположил, что его, возможно, пытается отравить сосед.

«Несмотря на то что некоторые из его медосмотров были в порядке, мужчина стал взволнованным и параноиком, отказываясь пить воду, которую ему давали. Он испытывал зрительные и слуховые галлюцинации, и вскоре у него развился полномасштабный психотический эпизод», — подчеркивает портал.

В психиатрической больнице выявили, что данные симптомы связаны с переизбытком брома в организме. Известно, что мужчину уже выписали из медучреждения.

Как KP.RU писал ранее, Тринити Пейдж Дэвенпорт утверждает, что ИИ спас ей жизнь. Девушка попросила ChatGPT погадать ей на руке, надеясь получить предсказание о личной жизни. Но то, что она услышала в ответ, заставило в панике бежать в больницу.