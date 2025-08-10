ChatGPT попытался отравить человека: мужчина чуть не умер после рекомендованной ИИ диеты

«Несмотря на то что некоторые из его медосмотров были в порядке, мужчина стал взволнованным и параноиком, отказываясь пить воду, которую ему давали. Он испытывал зрительные и слуховые галлюцинации, и вскоре у него развился полномасштабный психотический эпизод», — подчеркивает портал.