Зоопарк Лейпцига усыпил трёх амурских тигрят, от которых отказалась мать

Юшка впервые стала матерью в среду, 6 августа, родив трёх тигрят. На первых порах она проявляла образцовую заботу о них, однако вскоре потеряла интерес к детёнышам, когда они попытались потянуться за молоком.
«С точки зрения нас, людей, это эмоционально печально, но в животном мире отказ в кормлении бывает частью поведения неопытных матерей», — отметил директор зоопарка Йорг Юнхольд.
На протяжении почти двух дней тигрица не обращала внимания на малышей, что привело к их ослаблению. Ветеринар Андреас Бернхард пояснил, что, когда детёныши начали терять активность, у матери не возникало стимулов для кормления, что вынудило руководство зоопарка принять тяжёлое решение и усыпить их.
«Мы должны взять на себя тяжёлую ответственность и избавить детёнышей от страданий из-за голодания», — добавил он.
В зоопарке выразили надежду, что полученный опыт поможет Юшке в следующий раз лучше выполнять свои материнские обязанности.
