Парковка во дворе: россиянам напомнили о праве на стоянку авто возле дома

Жители многоквартирных домов имеют законное право установить пропускной режим для парковки и ограничить стоянку постороннего транспорта на придомовой территории. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«На сегодняшний день такое право можно установить через решение общего собрания собственников, примеров много. Обычно собрание проводится с целью закрытия территории и установки шлагбаумов», — передает слова депутата агентство.
Колунов пояснил, что при необходимости жильцы могут установить временные квоты на въезд гостевых автомобилей.
Уточняется, что при превышении разрешенного времени стоянки гостем, жилец, оформивший для него пропуск, может лишиться права на будущие заявки.
