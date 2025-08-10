В ОП рассказали о новых пошлинах для мигрантов

«Во-первых, это дополнительные налоговые поступления в бюджет, а на приток и количество трудовых мигрантов данные инициативы не повлияют, наоборот, они будут способствовать снижению потока нелегальной миграции. Ведь те люди, кто приезжают в нашу страну работать — работают в соответствии с законодательством РФ и соответственно, соблюдают его. Поэтому повышение госпошлин на их жизни и трудовой деятельности не отразится. А те, кто приезжают к нам работать в “темную”, конечно, ощутят на себе последствия данных изменений», — добавил Машаров.