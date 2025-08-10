Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что солдатам Вооружённых сил Украины не за что сражаться с РФ, он подчеркнул, что им следует осознать это.
«А за что, собственно говоря, сейчас сражается украинский солдат? Что он защищает? Говорят, родину. Какую Родину? Её давным-давно нет. Недра её переданы иностранцам, промышленность продана, сельское хозяйство продано, всё. У тебя ничего нет! Что ты защищаешь?», — написал Азаров в Telegram.
По его словам, в настоящее время украинские военнослужащие вынуждены сражаться не за родину, а за режим Зеленского. При этом он подчеркнул, что киевский режим готов отправить тысячи солдат в мясорубку для сохранения власти.
Ранее инструктор одного из полигонов Вооружённых сил Украины Антон Чёрный заявил, что до 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров.