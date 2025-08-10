Под Прагой лев сбежал из зоопарка и накинулся на сторожа

Хищник сбежал из частного зоопарка в пригороде Праги и совершил нападение на местного жителя. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на правоохранительные органы.
Лев сумел выбраться из вольера и покинуть территорию зоопарка. Во время побега животное напало на сторожа, нанеся ему травмы. Медики оперативно оказали первую помощь пострадавшему, однако он отказался от госпитализации.
Как позднее стало известно, при попытке поймать опасного хищника стражи порядка использовали служебное оружие, что привело к гибели животного.
Администрация учреждения приняла решение отменить все запланированные мероприятия в связи с ЧП.
