Сябитова назвала причину, по которой Бузова до сих пор одна

— Когда ей выходить замуж? Чтобы заняться личной жизнью, нужно время. Ну как минимум чисто по-человечески на свидание сходить. Она же хочет сильного и состоятельного партнера, ему надо уделять внимание. Когда? — высказалась Сябитова в беседе с порталом «Абзац».