Сябитова назвала причину, по которой Бузова до сих пор одна

Певица и телеведущая Ольга Бузова была замужем один раз за футболистом Дмитрием Тарасовым, в 2016 году они развелись после четырех лет брака. До сих пор артистка не смогла найти вторую половину. Телесваха Роза Сябитова назвала причину одиночества исполнительницы.
Она заявила, что полное погружение в работу не дает Бузовой шанса устроить личную жизнь. По мнению ведущей, сильному и состоятельному мужчине нужно внимание, а вечно занятая певица ему этого дать не сможет.
— Когда ей выходить замуж? Чтобы заняться личной жизнью, нужно время. Ну как минимум чисто по-человечески на свидание сходить. Она же хочет сильного и состоятельного партнера, ему надо уделять внимание. Когда? — высказалась Сябитова в беседе с порталом «Абзац».
Продюсер Виктор Дробыш раскритиковал вокальные способности Ольги Бузовой. По его словам, она не обладает умением хорошо петь, а ее выдающиеся вокальные данные существуют лишь «глубоко внутри нее самой», но никак не проявляются на деле.
Дробыш подчеркнул, что Бузова не умеет петь ни на русском, ни на английском языке.