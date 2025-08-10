Ричмонд
Дмитрий Демешин посетил хабаровский центр сердечно-сосудистой хирургии

В ходе рабочего визита глава региона осмотрел учреждение, ознакомился с системой работы и маршрутизацией пациентов.

Общее впечатление от осмотра учреждения осталось положительным.

«Я увидел, что для дальневосточников созданы действительно комфортные условия — дневной стационар, регистратура, отделение диагностики, современные операционные, позволяющие работать специалистам разных направлений одновременно. Сегодня с уверенностью можно сказать, что в части кардиологии наше население защищено. В кардиоцентре новейшее оборудование, позволяющее оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь всему Дальнему Востоку, и, что не менее важно, замечательная организация труда — работают люди, нацеленные на конкретный результат в части здоровья жителей», — прокомментировал Дмитрий Демешин.

Отметим, федеральный центр является уникальным учреждением, единственным в дальневосточном регионе: здесь выполняются все виды операций на сердце и сосудах взрослым и детям с врожденными пороками сердца с первых мгновений жизни ребенка.