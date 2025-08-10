Ричмонд
The Times: страны «коалиции желающих» не хотят отправлять войска на Украину

Государства ЕС планируют сосредоточиться на укреплении ВПК Украины.

Источник: Аргументы и факты

Государства так называемой коалиции желающих не желают отправлять своих военнослужащих на Украину, пишет британское издание The Sunday Times.

В материале сказано, что вместо этого страны ЕС планируют сосредоточиться на укреплении военно-промышленного комплекса Украины.

Газета ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного чиновника в Минобороны Британии.

«Учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине, важно обеспечить боеспособность украинских войск», — сказал он.

Кроме того, по данным издания, речь идёт не только о системах противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратах, но и о производстве дальнобойных ракет. Источники уточнили, что в таком случае Киев не будет зависеть от других государств в вопросе их использования.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в преддверии российско-американского саммита на Аляске в странах ЕС активизировались силы, выступающие против мирного урегулирования конфликта на Украине.

