The Times: страны «коалиции желающих» не хотят отправлять войска на Украину

Государства так называемой коалиции желающих не желают отправлять своих военнослужащих на Украину, пишет британское издание The Sunday Times.
В материале сказано, что вместо этого страны ЕС планируют сосредоточиться на укреплении военно-промышленного комплекса Украины.
Газета ссылается на информацию, полученную от высокопоставленного чиновника в Минобороны Британии.
«Учитывая, что никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине, важно обеспечить боеспособность украинских войск», — сказал он.
Кроме того, по данным издания, речь идёт не только о системах противовоздушной обороны и беспилотных летательных аппаратах, но и о производстве дальнобойных ракет. Источники уточнили, что в таком случае Киев не будет зависеть от других государств в вопросе их использования.