Аэропорт Саратова внезапно прекратил работу

В аэропорту Саратова введены временные ограничения. Аэропорт Гагарин не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Срочная новость.

