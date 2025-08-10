Аэропорт Саратова внезапно прекратил работу

Срочная новость.
В аэропорту Саратова введены временные ограничения. Аэропорт Гагарин не принимает и не отправляет воздушные суда. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
