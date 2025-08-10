Стала известна истинная цель «коалиции желающих»: ЕС выступает против отправки войск на Украину

Участники так называемой «коалиции желающих» предпочитают избегать прямого участия в украинский конфликт. Вместо развертывания своих сил на территории страны, они планируют усилить поддержку украинского оборонного сектора. Об этом пишет Sunday Times.
Высокопоставленный представитель Минобороны Великобритании подчеркнул, что поскольку ни одна страна не готова направлять свои войска в Украину, критически важно повышать собственную боеспособность украинской армии.
Как уточняет издание, поддержка включает не только поставки ПВО и дронов, но и налаживание локального производства ракет большой дальности. С помощью этого Киев самостоятельно сможет определять стратегию их применения без оглядки на союзников.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон допустил отправку на Украину 50 тыс. солдат из Франции и Великобритании.