Роспотребнадзор назвал болезни, которые кошки могут передать человеку

В Роспотребнадзоре рассказали, что основные симптомы стригущего лишая — кожные высыпания (красные, шелушащиеся пятна с четкими границами, часто имеющие форму кольца). Также о заболевании свидетельствуют пузырьки или корочки в местах поражения, зуд и жжение, ломкость волос. При поражении волосистой части головы волосы могут ломаться у самого корня, образуя участки алопеции, поражение ногтей — они могут становиться утолщенными, ломкими и изменять цвет.