Временны ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова

Известно, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Если у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, их просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру. Отметим, что время введения этих ограничений неизвестно.