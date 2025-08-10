Временны ограничения введены на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова. Об этом стало известно ночью в воскресенье, 10 августа.
«Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
Известно, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Если у пассажиров возникнут какие-либо вопросы, их просят обращаться на стойку информации или к авиадиспетчеру. Отметим, что время введения этих ограничений неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, поздним вечером в субботу, 9 августа, подобные временные ограничения также были введены в аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный), Калуги (Грабцево) и Магаса.