Ждут очной встречи: «Спартак» и «Зенит» не стартовали в РПЛ хуже более десяти лет

Для красно-белых этот старт отказался худшим с 2011 года. Тогда под руководством Валерия Карпина команда также набрала четыре очка, что привело к увольнению специалиста. Петербургский клуб последний раз стартовал хуже в сезоне 2008 года, когда под руководством Дика Адвоката набрал пять очков за четыре тура.