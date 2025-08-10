Ричмонд
Ждут очной встречи: «Спартак» и «Зенит» не стартовали в РПЛ хуже более десяти лет

«Спартак» и «Зенит» потерпели поражения в четвёртом туре Российской Премьер-лиги. Команды набрали четыре и пять очков соответственно и занимают в турнирной таблице 11-е и восьмое места.

Источник: Life.ru

Для красно-белых этот старт отказался худшим с 2011 года. Тогда под руководством Валерия Карпина команда также набрала четыре очка, что привело к увольнению специалиста. Петербургский клуб последний раз стартовал хуже в сезоне 2008 года, когда под руководством Дика Адвоката набрал пять очков за четыре тура.

Стоит отметить, что в 5-м туре РПЛ «Спартак» и «Зенит» сыграют между собой. Их встреча пройдёт 16 августа в Москве.

Напомним, «Спартак» проиграл в дерби «Локомотиву» со счётом 2:4, а «Зенит» уступил в гостях «Ахмату». Грозненский клуб проводил первый матч под руководством Станислава Черчесова, который вернулся в РПЛ спустя десять лет.