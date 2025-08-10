Кардиолог назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Курение, употребление алкоголя, а также жирной и жареной еды повышают риски развития атеросклероза, рассказала РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
«Доказано, что курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза… Однако питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20% случаев», — сказала Маршинцева.
По словам кардиолога, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, но полностью не обезопасят от развития атеросклероза, поскольку заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.