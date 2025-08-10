Стало известно о новых пошлинах для мигрантов

Государственные пошлины для иностранных граждан, связанные с регистрацией, миграционным учетом и разрешениями на работу в России, будут скорректированы с 1 сентября 2025 года. Об этом проинформировал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров.
Так, с 1 сентября вступят в силу новые тарифы госпошлин за юридически значимые действия в сфере пребывания иностранцев в РФ. Во-первых, это постановка на учет по месту пребывания (кроме участников эксперимента по дополнительным механизмам учета), она будет стоить 500 рублей. Сейчас данная услуга не оплачивается.
Тысячу рублей будет стоить продление срока временного пребывания (кроме случаев, определяемых сроком визы).
За продление разрешения на работу теперь установлен сбор в 4200 рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за выдачу или переоформление патента. За дубликаты разрешений на привлечение иностранных работников или внесение изменений в них пошлина составит 2100 рублей. Регистрация по месту жительства подорожает до 1 тысячи рублей с текущих 420 рублей.
Как отметил Машаров, это дополнительные фискальные поступления, которые не повлияют на легальных трудовых мигрантов, но будут сдерживать нелегальный поток. По его словам, люди, работающие в правовом поле, соблюдают законы РФ, поэтому повышение пошлин их не затронет. А те, кто трудится нелегально, ощутят последствия.
Член комиссии ОП РФ уточнил, что изменения введены Федеральным законом от 31 июля 2025 года № 271-ФЗ, внесшим правки в часть вторую Налогового кодекса (статья 333.28). Закон устанавливает новые госпошлины для иностранных граждан.
Ранее гендиректор юридическо-консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева напомнила, что с 25 января в России вступили в силу нововведения, которые ужесточают условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, что поможет предотвратить фиктивные браки с мигрантами. Она отметила, что вступили в силу изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые направлены на ужесточение процедур получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для отдельных категорий иностранных граждан.
