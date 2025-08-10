Стало известно о новых пошлинах для мигрантов

Ранее гендиректор юридическо-консалтинговой компании «Синорусс» Сурана Раднаева напомнила, что с 25 января в России вступили в силу нововведения, которые ужесточают условия для иностранцев на получение разрешения на временное проживание и вида на жительства, что поможет предотвратить фиктивные браки с мигрантами. Она отметила, что вступили в силу изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», которые направлены на ужесточение процедур получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке для отдельных категорий иностранных граждан.