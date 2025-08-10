В Лондоне на протесте в поддержку Palestine Action задержали 466 человек

В Лондоне более 460 человек были задержаны во время протестных акций в поддержку пропалестинской организации Palestine Action. Митинг прошел с участием большого количества участников, выразивших свою позицию по поводу ситуации на Ближнем Востоке.
Помимо этого, по информации столичной полиции, было задержано еще восемь человек за различные правонарушения, связанные с протестами. Среди них — пять случаев нападений на сотрудников правоохранительных органов.
Правоохранительные органы отметили, что продолжают работу по обеспечению общественного порядка и расследованию инцидентов, произошедших во время митинга. Власти подчеркивают важность соблюдения закона и призывают участников протестов действовать в рамках правового поля.
