В Лондоне на протесте в поддержку Palestine Action задержали 466 человек

Правоохранительные органы отметили, что продолжают работу по обеспечению общественного порядка.

Источник: Аргументы и факты

В Лондоне более 460 человек были задержаны во время протестных акций в поддержку пропалестинской организации Palestine Action. Митинг прошел с участием большого количества участников, выразивших свою позицию по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Помимо этого, по информации столичной полиции, было задержано еще восемь человек за различные правонарушения, связанные с протестами. Среди них — пять случаев нападений на сотрудников правоохранительных органов.

Правоохранительные органы отметили, что продолжают работу по обеспечению общественного порядка и расследованию инцидентов, произошедших во время митинга. Власти подчеркивают важность соблюдения закона и призывают участников протестов действовать в рамках правового поля.

