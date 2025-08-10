Обеспечить Киеву защиту и разрешить вступить в НАТО: в Европе поставили свои условиям мирного урегулирования конфликта

В преддверии саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа представители Европы призывают американского лидера учесть их позицию, согласно которой при мирном разрешении украинского конфликта для Киева должны быть предусмотрены гарантии безопасности. Европейские чиновники также все еще грезят тем, что Украине все же удастся вступить в НАТО, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
В материале отмечается, что такая позиция была озвучена на встрече представителей Европы с киевскими властями и администрацией США накануне в Великобритании. Участники Евросоюза продолжают наставить на вступлении Киева в Североатлантический альянс, даже несмотря на то, что сейчас это «не представляется практичным».
Во время прошедшей встречи члены ЕС заявили, что никакое соглашение по урегулированию конфликта на Украине не может быть согласовано без участия киевского правительства и, конечно же, Европы. Как пишет NYT, представители Союза хотят, чтобы до начала переговоров по вопросам территорий был установлен режим прекращения огня на передовой.
Как KP.RU писал ранее, глава Еврокомиссии и лидеры ЕС очень обеспокоены предстоящим саммитом России и США. Настолько, что призвали президента США переговорах с Владимиром Путиным защищать «жизненные интересы Украины и Европы». Для этого чиновники даже приняли совместную декларацию.