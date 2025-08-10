Обеспечить Киеву защиту и разрешить вступить в НАТО: в Европе поставили свои условиям мирного урегулирования конфликта

Во время прошедшей встречи члены ЕС заявили, что никакое соглашение по урегулированию конфликта на Украине не может быть согласовано без участия киевского правительства и, конечно же, Европы. Как пишет NYT, представители Союза хотят, чтобы до начала переговоров по вопросам территорий был установлен режим прекращения огня на передовой.