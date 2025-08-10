В Госдуме предложили увеличить штрафы за шумные авто

«На рассмотрении Госдумы находится законопроект, призванный увеличить штрафы по статье КоАП 8.23 как минимум в 10 раз — с 500 рублей до 5 тысяч. Речь об эксплуатации транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума и об ужесточении наказания для тех, кто не уважает окружающих, пугает прохожих “выхлопом”, не дает жителям спать по ночам. Ведется доработка ко второму чтению», — сказал Колунов.