Мошенники нашли новый способ красть деньги у студентов

Согласно материалам, аферисты, действуя от имени преподавателей, рассылают учащимся российских вузов и колледжей сообщения в мессенджерах. В них утверждается о якобы проводимой в учебном заведении проверке студентов на связь с финансовыми преступлениями. Далее мошенники информируют учащихся, что с ними свяжутся представители правоохранительных органов.