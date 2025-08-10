Мошенники нашли новый способ красть деньги у студентов

Мошенники, выдающие себя за преподавателей, убеждают студентов, что в учебном заведении проводится «проверка» на причастность учащихся к финансовым нарушениям. Об этом свидетельствуют материалы МВД, доступные РИА Новости.
Полиция настоятельно рекомендует избегать ключевой ошибки — проводить финансовые операции без консультации с настоящими экспертами или сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно материалам, аферисты, действуя от имени преподавателей, рассылают учащимся российских вузов и колледжей сообщения в мессенджерах. В них утверждается о якобы проводимой в учебном заведении проверке студентов на связь с финансовыми преступлениями. Далее мошенники информируют учащихся, что с ними свяжутся представители правоохранительных органов.
Впоследствии липовые сотрудники полиции и «представители» Росфинмониторинга вынуждают молодых людей раскрыть полные данные о личных банковских счетах и накоплениях. Для убедительности они ссылаются на якобы похищенные мошенниками средства со счетов студентов.
Получив необходимую информацию, злоумышленники принуждают студентов «задекларировать» деньги, вынужденно переводя их на «безопасные счета». Однако в действительности эти счета являются личными картами преступников.
