Внук Пугачевой столкнулся с неминуемым разрушением брака

По данным издания, Пресняков, чья карьера в США не сложилась, покинул Америку и проводит время с отцом, мачехой и младшими братьями на вилле в Испании. Он делится кадрами с отдыха, но не отвечает на вопросы о личной жизни. Вместо этого артист заявил о создании собственного продакшн, рассчитывая вернуть успех и, возможно, наладить отношения с женой, пишет СМИ.