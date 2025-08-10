Внук Пугачевой столкнулся с неминуемым разрушением брака

Внук Аллы Пугачевой на грани развода.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков оказался на грани развода с супругой Аленой Красновой. Жена артиста удалила совместные фотографии из запрещенной в России соцсети и проводит время в Москве без мужа. Об этом сообщают СМИ.
«Слухи о разводе звездной пары пока не подтверждены, но Алена Краснова в одиночестве гуляет по Москве. А из запрещенной Сети удалила все фото с Никитой, что уже говорит о многом», — пишет издание 7days.ru.
По данным издания, Пресняков, чья карьера в США не сложилась, покинул Америку и проводит время с отцом, мачехой и младшими братьями на вилле в Испании. Он делится кадрами с отдыха, но не отвечает на вопросы о личной жизни. Вместо этого артист заявил о создании собственного продакшн, рассчитывая вернуть успех и, возможно, наладить отношения с женой, пишет СМИ.
Ранее похожие трудности в личной жизни переживала певица Анжелика Агурбаш. Она неоднократно сталкивалась с вмешательством бывших супругов и общественным вниманием к своим разводам и новым отношениям.