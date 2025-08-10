Замедляют ли коллагеновые добавки старение кожи: врач раскрыл реальные факты

В последнее время коллаген широко рекламируют как средство для замедления старения и улучшения состояния кожи. Многие считают, что прием коллагеновых добавок поможет восстановить упругость и молодость кожи. Врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов рассказал KP.RU, как обстоят дела на самом деле.
— Добавки с коллагеном содержат в среднем всего три аминокислоты, тогда как для построения белка организму нужно девятнадцать. Аминокислоты в коллагене БАДов содержатся в такой форме, которая практически не усваивается нашим организмом. Так что пользы ноль. А деньги выбросите, — пояснил медик.
Специалист также отметил, что коллагеновые добавки не проходят полноценные клинические испытания, как лекарства, поэтому никто не может гарантировать их безопасность или качество состава. Это значит, что вместо обещанной пользой можно получить нежелательные эффекты.
— Если вам комфортно без каких бы то ни было косметологических процедур и средств — это нормально. Высыпайтесь, занимайтесь спортом и заботьтесь о своем здоровье. Все остальное — по желанию, — добавил косметолог.