Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кардиолог Маршинцева назвала продукты, повышающие риск развития атеросклероза

Курение, употребление спиртного, а также жирной и жареной пищи значительно повышают риски развития атеросклероза. Об этом сообщила кардиолог Юлия Маршинцева.

Курение, употребление спиртного, а также жирной и жареной пищи значительно повышают риски развития атеросклероза. Об этом сообщила кардиолог Юлия Маршинцева.

— Курение, употребление алкоголя, жирная и жареная еда повышают риск развития атеросклероза. Но питание усугубляет или улучшает ситуацию только в 20 процентах случаев, — цитирует ее РИА Новости.

По словам врача, избавление от вредных привычек, повышение дневной активности и контроль питания помогут снизить холестерин, однако полностью не обезопасят от развития атеросклероза, потому что это заболевание в первую очередь зависит от наследственного фактора.

При употреблении всего одной сосиски в день повышается риск развития сразу 11 опасных заболеваний, предупредила врач-кардиолог Мария Чайковская.

По ее словам, регулярное поедание этих полуфабрикатов может привести к развитию рака кишечника и легких, гипертонии, воспаления в сосудах, атеросклероза, ишемической болезни сердца, деменции, сахарного диабета, ожирения, болезней почек и неврологических расстройств.