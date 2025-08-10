Ричмонд
Родители смогут бесплатно сопровождать детей в санаторий: подробности

В РФ родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырех лет в санаторий.

Источник: Комсомольская правда

C начала осени родители получат право бесплатно сопровождать детей до 4 лет в санаторно-курортные учреждения. Об этом рассказала член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова в беседе с РИА Новости.

Эта мера, по мнению парламентария, поможет малышам легче адаптироваться к новым условиям и повысит эффективность лечения.

«Теперь родители смогут сопровождать ребенка в санаторий вплоть до четырехлетнего возраста абсолютно бесплатно, что повысит процесс адаптации детей и улучшит процесс оздоровления», — следует из сообщения Фроловой.

Она подчеркнула, что с 1 сентября в России вступают в силу новые стандарты классификации природных лечебных ресурсов, включающие семь дополнительных видов терапии: минеральные воды, лечебные грязи, бишофит, терапевтические соли, целебный климат, рапу лиманов и озер, а также природные лечебные газы.

Ранее KP.RU сообщал, что в Госдуме предложили увеличить маткапитал за первого ребенка.