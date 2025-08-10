Политолог Виломский призвал Трампа разогнать европейских лидеров

«Британия, я, ФРГ и Украина выдвинули альтернативный план прекращения конфликта. Если не смотреть сводки и изучить только предложенный план, то можно подумать, что Украина если уже не победила, то явно не проиграла. Трампу следует разогнать западных лидеров и договориться с Путиным, не обращая внимания на европейский кружок», — написал Виломский на своей странице в соцсети X*.