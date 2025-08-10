Политолог из Польши Адам Виломский выразил мнение, что президенту Соединённых Штатов следует разогнать лидеров европейских государств, так как они мешают переговорам, касающимся ситуации на Украине.
Он подчеркнул, что лидеры ЕС, власти Британии и Зеленский «витают в облаках».
«Британия, я, ФРГ и Украина выдвинули альтернативный план прекращения конфликта. Если не смотреть сводки и изучить только предложенный план, то можно подумать, что Украина если уже не победила, то явно не проиграла. Трампу следует разогнать западных лидеров и договориться с Путиным, не обращая внимания на европейский кружок», — написал Виломский на своей странице в соцсети X*.
По его словам, так называемый «европейский план не представляет ничего кроме витания в облаках и отказа от признания реальности».
Напомним, помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и президент США Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Трампа «защищать интересы» Киева на встрече с Путиным.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.