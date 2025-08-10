МВД рассказало о мошенниках, притворяющихся преподавателями

Мошенники, выдавая себя за преподавателей, распространяют среди студентов информацию о якобы проводимой в вузе проверке на причастность к финансовым преступлениям.
Согласно материалам МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости, злоумышленники убеждают учащихся не предпринимать никаких финансовых операций без консультации с настоящими специалистами или сотрудниками правоохранительных органов.
По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения через мессенджеры студентам российских вузов и колледжей, утверждая, что в учебных заведениях проводится проверка на наличие у студентов связей с преступной деятельностью. После этого им сообщают, что с ними свяжутся представители правоохранительных структур для дальнейших разъяснений. В дальнейшем мошенники начинают убеждать молодых людей предоставить сведения о своих банковских счетах и сбережениях.
Затем злоумышленники требуют от студентов «задекларировать» свои деньги и перевести их на так называемый «безопасный» счет. На самом деле, эти счета — личные карты преступников, и вся полученная информация используется для кражи средств. В результате жертвы оказываются лишены своих денег, а мошенники продолжают использовать доверчивых студентов для своих преступных целей.
