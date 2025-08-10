МВД рассказало о мошенниках, притворяющихся преподавателями

По данным ведомства, аферисты рассылают сообщения через мессенджеры студентам российских вузов и колледжей, утверждая, что в учебных заведениях проводится проверка на наличие у студентов связей с преступной деятельностью. После этого им сообщают, что с ними свяжутся представители правоохранительных структур для дальнейших разъяснений. В дальнейшем мошенники начинают убеждать молодых людей предоставить сведения о своих банковских счетах и сбережениях.