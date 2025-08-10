Юрист рассказала, нужно ли менять паспорт при изменениях во внешности

«Основания для замены паспорта установлены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации” и положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца и описания бланка паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденным постановлением правительства РФ от 23.12.2023 № 2267. Согласно вышеуказанным нормативно-правовым актам, существенное изменение внешности является основанием для замены паспорта». — рассказала юрист.