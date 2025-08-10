В трёх городах Украины прошли митинги из-за пропавших без вести солдат ВСУ

Напомним, ранее акция протеста прошла у здания территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата Украины) в городе Винница. На мероприятии собрались около 80 человек. Некоторые люди повредили ворота и проникли на территорию ТЦК. Позже полиция начала расследование в отношении участников акции.