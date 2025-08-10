Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В трёх городах Украины прошли митинги из-за пропавших без вести солдат ВСУ

Участники акций протеста на Украине обвинили чиновников в затягивании выплат компенсаций.

Источник: Аргументы и факты

В Киеве, Харькове и Сумах состоялись митинги в поддержку семей солдат ВСУ, пропавших без вести, сообщило украинское издание «Инсайдер».

Собравшиеся выкрикивали антикоррупционные лозунги. Они также обвинили чиновников в затягивании выплат компенсаций и равнодушном отношении к родным и близким военнослужащих.

Участники митингов также скандировали, что люди «отдали всё, но не получили ничего».

Напомним, ранее акция протеста прошла у здания территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата Украины) в городе Винница. На мероприятии собрались около 80 человек. Некоторые люди повредили ворота и проникли на территорию ТЦК. Позже полиция начала расследование в отношении участников акции.