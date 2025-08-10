Пить больше воды и забыть про соль: Врач рассказала, как справиться с магнитными бурями

Чтобы минимизировать риски, важно соблюдать режим сна, избегать переутомления и эмоциональных перегрузок. Особое внимание врач посоветовала уделять питьевому режиму — увеличить потребление воды и ограничить соль в рационе. При этом она настоятельно рекомендовала не изменять схему приёма назначенных препаратов без консультации с врачом, который может скорректировать лечение при необходимости.