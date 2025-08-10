Скоро мост через Бикин соединит Хабаровский край и Приморье навсегда

В Хабаровском крае на 228-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» завершился важный этап строительства моста через реку Бикин. Как сообщает официальный телеграм-канал Росавтодора, установлены все опоры, которые станут фундаментом для будущего пролётного строения.