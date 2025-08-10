Скоро мост через Бикин соединит Хабаровский край и Приморье навсегда

В Хабаровском крае на 228-м километре федеральной трассы А-370 «Уссури» завершился важный этап строительства моста через реку Бикин. Как сообщает официальный телеграм-канал Росавтодора, установлены все опоры, которые станут фундаментом для будущего пролётного строения.
Подрядчиком выступает федеральное казённое учреждение ДСД «Дальний Восток», подведомственное Росавтодору. Этот мост, расположенный в Бикинском муниципальном округе, станет прочным и надёжным связующим звеном между Хабаровским краем и Приморьем.
Общая протяжённость моста вместе с подходами превысит 2,5 километра. Реконструкция обеспечит комфортное и безопасное движение для пассажирских и грузовых автомобилей, а также станет стимулом для развития транспортной инфраструктуры всего региона.
Работы планируется завершить в 2026 году, что навсегда улучшит транспортную доступность на Дальнем Востоке и укрепит экономические связи между соседними регионами.