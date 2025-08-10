Сержант вооруженных сил России Алексей Чернышев проявил героизм во время выполнения боевых задач в качестве водителя взвода обеспечения. Он сумел спасти свой транспорт, перевозивший снаряды для реактивной артиллерии, от минометного обстрела противника и потушить возникший в результате удара пожар. После этого он успешно доставил груз на боевые позиции, сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, во время движения автомобиль сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась очень близко к технике, вызвав возгорание. Осознавая опасность детонации боеприпасов, он умело маневрировал, чтобы вывести машину из-под огня и укрыть ее под деревьями, где ликвидировал пожар и продолжил путь.
Минобороны подчеркнуло, что благодаря мужеству и профессионализму сержанта Чернышева удалось своевременно доставить боеприпасы расчетам реактивной артиллерии. Это позволило артиллерийским подразделениям немедленно открыть огонь по позициям ВСУ, что сыграло важную роль в ходе боевых действий.
Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Уничтожение этих объектов заметно ограничило возможности ВСУ.