Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец РФ потушил горящий транспорт с ракетами для реактивной артиллерии

Военный успешно доставил груз на боевые позиции.

Источник: Аргументы и факты

Сержант вооруженных сил России Алексей Чернышев проявил героизм во время выполнения боевых задач в качестве водителя взвода обеспечения. Он сумел спасти свой транспорт, перевозивший снаряды для реактивной артиллерии, от минометного обстрела противника и потушить возникший в результате удара пожар. После этого он успешно доставил груз на боевые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, во время движения автомобиль сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась очень близко к технике, вызвав возгорание. Осознавая опасность детонации боеприпасов, он умело маневрировал, чтобы вывести машину из-под огня и укрыть ее под деревьями, где ликвидировал пожар и продолжил путь.

Минобороны подчеркнуло, что благодаря мужеству и профессионализму сержанта Чернышева удалось своевременно доставить боеприпасы расчетам реактивной артиллерии. Это позволило артиллерийским подразделениям немедленно открыть огонь по позициям ВСУ, что сыграло важную роль в ходе боевых действий.

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Юг» за сутки уничтожили более 20 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Уничтожение этих объектов заметно ограничило возможности ВСУ.