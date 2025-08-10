Боец РФ потушил горящий транспорт с ракетами для реактивной артиллерии

По информации ведомства, во время движения автомобиль сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась очень близко к технике, вызвав возгорание. Осознавая опасность детонации боеприпасов, он умело маневрировал, чтобы вывести машину из-под огня и укрыть ее под деревьями, где ликвидировал пожар и продолжил путь.