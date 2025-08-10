Кинолог напомнил об обязанности владельца убирать за собакой на прогулке

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Каждый собаковод должен убирать за своим питомцем на прогулке, невыполнение этого требования вредит другим питомцам, людям и окружающей среде, более того, просто незаконно, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Прежде всего, это вопрос воспитания и культурного поведения. Удивительно видеть, что взрослый человек решился на столь ответственный шаг — приобретение собаки — но не продумал, что придётся элементарно убирать за ней. Это несложно, и отговорок здесь быть не может. Кроме того, оставленные экскременты опасны не только для других животных, но и для людей и растений», — сказал Голубев.
Он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя считать собачьи фекалии удобрением. Они не содержат ничего полезного и, согласно последним исследованиям, представляют экологическую угрозу — загрязняют водоёмы, препятствуют росту растений. Тем, кто считает, что собаки, как и неодомашненные животные, могут «обойтись» без помощи человека, он объяснил, что в дикой природе всё устроено иначе, а домашние собаки уже не включены в эту цепочку, и сравнивать их некорректно.
Кинолог призвал помнить, что собаки любят пробовать на улице «всякую гадость» вплоть до фекалий, а также в их природе — изваляться в дурно пахнущих отходах. Хозяева, не убирающие за своими собаками, рискуют здоровьем других питомцев, особенно тех, у кого есть хронические заболевания.
«В фекалиях могут быть паразиты, инфекции, от которых иногда не защитит даже вакцина. Последствия бывают тяжёлыми. Сегодня заболеет чужая собака — а завтра на её месте будет ваша. Это замкнутый круг, прервать который может только коллективная осознанность», — рассказал президент РКФ.
Он добавил, что все люди ходят по улице и могут принести на подошвах домой заразу, которая может стать причиной заболеваний. Особенно это опасно, если дома есть маленькие дети, ползающие по полу. Кроме того, ветер поднимает сухую почву с остатками кала, и каждый житель города дышит этим, рассказал Голубев.
Более того, он обратил внимание, что собачьи экскременты — это просто неэстетично.
«Знакомая картина: снег сошёл — улицы буквально превращаются в коричневые реки. “Биооружие”, неубранное за сезон, оттаивает и создаёт массу неудобств. Каждый думает: “Один раз не уберу — ничего не случится”. Увы, так думают многие. Результат — мягко говоря, неприглядные улицы», — сказал кинолог.
Помимо этого, он напомнил о том, что Федеральный закон об ответственном обращении с животными предполагает, что каждый выгул включает уборку за собакой, а за нарушение хозяину грозит административная ответственность.
Для того, чтобы собаководам было удобно убирать за своими питомцами, в идеале в парках должны быть пакеты и урны. Но в первую очередь, подчеркнул Голубев, о том, чтобы совершить такое несложное действие и взять с собой пакет на прогулку, должен думать владелец. Он порекомендовал купить брелок с встроенным рулоном, которого хватит надолго.