В аэропорту Калининграда массово задерживают и отменяют рейсы

Северо-западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в аэропорту «Храброво» в Калининграде. По данным ведомства, в субботу, 9 августа, в калининградском аэропорту задержали и отменили в общей сложности 25 рейсов.