В аэропорту Калининграда массово задерживают и отменяют рейсы

Северо-западная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в аэропорту «Храброво» в Калининграде. По данным ведомства, в субботу, 9 августа, в калининградском аэропорту задержали и отменили в общей сложности 25 рейсов.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует ситуацию с задержками и отменами авиарейсов в Калининграде. 9 августа в аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса», — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в телеграм-канале.
Согласно данным онлайн-табло аэропорту, накануне были отменены три рейса в Москву. Сегодня, 10 августа, с задержкой вылетят самолеты в Москву, Оренбург и Пермь.
При этом уточняется, что аэропорт «Храброво» работает в штатном режиме.
Калининградская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, которые предусмотрены федеральными авиационными правилами.
Ранее сообщалось о введении Росавиацией ограничений на полеты в четырех аэропортах.
