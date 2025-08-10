NYT: Европа и Киев требуют от Штатов шанса на членство Украины в НАТО

Европа и Украина требуют от Соединенных Штатов гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в Североатлантическом альянсе. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на источники.