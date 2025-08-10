Ричмонд
NYT: Европа и Киев требуют от Штатов шанса на членство Украины в НАТО

— Европейцы поддержали позицию Украины, настаивая на том, что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны Штатов, — сказано в статье.

По словам источников, европейские союзники также требуют от Америки «оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно».

Эти вопросы обсуждались в субботу, 9 августа, на встрече главы МИД Британии Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также был вице-президент США Джей Ди Вэнс, уточнили в публикации.

Европейский союз считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом сказано в совместной декларации лидеров Британии, Польши, Франции, Италии, ФРГ, Финляндии и главы Еврокомиссии.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
