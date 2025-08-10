NYT: Европа и Киев требуют от Штатов шанса на членство Украины в НАТО

Европа и Украина требуют от Соединенных Штатов гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в Североатлантическом альянсе. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на источники.
— Европейцы поддержали позицию Украины, настаивая на том, что любое соглашение должно сопровождаться гарантиями безопасности, в том числе, со стороны Штатов, — сказано в статье.
По словам источников, европейские союзники также требуют от Америки «оставить открытой дверь для членства Украины в НАТО, даже если сейчас это нецелесообразно».
Эти вопросы обсуждались в субботу, 9 августа, на встрече главы МИД Британии Дэвида Лэмми с представителями Украины и Европы, где также был вице-президент США Джей Ди Вэнс, уточнили в публикации.
Европейский союз считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом сказано в совместной декларации лидеров Британии, Польши, Франции, Италии, ФРГ, Финляндии и главы Еврокомиссии.