Стало известно, как можно получить максимальную пенсию после увольнения

Для того, чтобы россияне смогли получить максимальную пенсию после увольнения нужно соблюсти несколько условий. Об этом агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.
По словам юриста, лучше всего увольняться в конце календарного месяца — в этом случае он весь засчитывается, как рабочий, а переход на повышенную пенсию с учетом всех индексаций осуществляется значительно быстрее.
«Если на предприятии предусмотрены премии, сезонные надбавки или другие выплаты, уход с работы в последние дни месяца помогает сохранить право на их получение», — отмечает спикер.
Подчеркнем, что перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически и обращаться никуда не надо. Если после увольнения пенсионер вновь устраивается на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Однако, перерыв должен составлять не более одного месяца, иначе в Соцфонде просто не успеет появиться запись о выходе на пенсию, подытожил Виноградов.
Как KP.RU писал ранее, в настоящее время средний размер пенсии в РФ составляет 23 448 рублей в месяц. Эта сумма образуется из двух составляющих: пенсионных баллов и фиксированной выплаты.