Стало известно, как можно получить максимальную пенсию после увольнения

Подчеркнем, что перерасчет пенсии после увольнения происходит автоматически и обращаться никуда не надо. Если после увольнения пенсионер вновь устраивается на работу, повышенная пенсия за ним сохранится. Однако, перерыв должен составлять не более одного месяца, иначе в Соцфонде просто не успеет появиться запись о выходе на пенсию, подытожил Виноградов.