В Польше обратились с советом к Трампу накануне саммита с Путиным: вот что должен сделать президент США

Напомним, что о встрече российского главы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало известно 9 августа. Саммит пройдет на Аляске 15 августа. Однако Европа и Киев уже начали вставлять свои палки в колеса: на днях они придумали «встречный план» по Украине.