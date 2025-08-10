Польский политолог Адам Виломский раскритиковал европейских лидеров и киевского главаря Владимира Зеленского, обвинив их в отрыве от реальности конфликта и создании препятствий для мирных переговоров.
«Трампу следует разогнать западных лидеров и договориться с Путиным, не обращая внимания на европейский кружокв», — написал Виломский в соцсети X.
Эксперт особо отметил, что предложенная европейская инициатива является оторванной от реальности и не предлагает конкретных решений, отражая лишь иллюзорные представления о ситуации.
Напомним, что о встрече российского главы Владимира Путина и президента США Дональда Трампа стало известно 9 августа. Саммит пройдет на Аляске 15 августа. Однако Европа и Киев уже начали вставлять свои палки в колеса: на днях они придумали «встречный план» по Украине.