«РВ» показала, как штурмовики РФ ликвидируют ВСУ в районе Волчанска

Российские военнослужащие уничтожают солдат и технику Вооружённых сил Украины около Волчанска в Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Битва за Волчанск: 128 бригада уничтожает врага. Бойцы штурмовой роты 128 бригады ведут бои с врагом в районе Волчанска Харьковской области», — говорится в сообщении.
Военкоры показали соответствующие кадры.
Напомним, военные РФ загнали в «огненный мешок» группировку ВСУ под Волчанском. Военный аналитик Андрей Марочко уточнил, что в сложную ситуацию попало украинское подразделение в населённом пункте Тихое.
Ранее Марочко заявил, что российские военнослужащие перерезали единственный путь снабжения Вооружённых сил Украины у Волчанска в Харьковской области.