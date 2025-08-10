Ричмонд
Учёные назвали «аномалией» метеорит, упавший в Джорджии в конце июня

Учёные из Университета Джорджии рассчитали скорость полёта и возраст метеорита, упавшего под Атлантой.

Источник: Аргументы и факты

Падение метеорита, которое произошло в конце июня в американском штате Джорджия, является «аномалией», поскольку подобные события должны наступать не так часто, сообщил телеканал Fox со ссылкой учёных из Университета Джорджии.

«Раньше подобное наблюдалось раз в несколько десятилетий, а не несколько раз в течение 20 лет», — отмечается в их исследовании.

Специалистам удалось рассчитать скорость падения небесного тела и его возраст. По оценкам учёных, он образовался 470 млн лет назад в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. На Землю метеорит летел со скоростью около 1 км/с.

«Было достаточно энергии, когда он ударился о пол, чтобы измельчить часть материала буквально в пыль», — говорится в материале.

Университет Джорджии собирается опубликовать подробную статью об упавшем объекте в 2025 году.

Напомним, в конце июня газета New York Post написала, что метеорит врезался в жилой дом недалеко от Атланты в Джорджии. Движение объекта сопровождалось гулом, который слышали многие жители района, где он упал. Специалисты решили изучить его осколки.