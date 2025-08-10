Эксперт рассказала, какие переводы по банковской карте наиболее опасны

Значительное количество денежных переводов способно привлечь внимание и спровоцировать временную блокировку операций. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщила эксперт экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
Специалист уточнила, что в рамках противодействия мошенничеству и нелегальным финансовым операциям подозрительные транзакции могут быть заморожены.
Теоретически, несколько десятков переводов за 24 часа, нехарактерных для владельца карты, способны вызвать настороженность, отметила Мамедова.
Помимо этого, по оценке эксперта, сложности могут возникнуть при осуществлении крупного перевода, отправке средств сразу после их зачисления на карту, а также при наличии множества получателей платежей.
