Юрист рассказала, надо ли менять паспорт при изменениях внешности

Существенное изменение внешности из-за болезни или операции требует замены паспорта, сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова.

По ее словам, основания для замены паспорта закреплены Федеральным законом от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и Положением о паспорте гражданина РФ (утверждено Постановлением Правительства РФ от 23.12.2023 № 2267). Согласно указанным нормам, значительное изменение внешности служит основанием для обмена документа.

Стародубова подчеркнула, что к существенным изменениям внешности приравниваются трансформации, вызванные перенесенным заболеванием или медицинским вмешательством, например, пластической операцией.

