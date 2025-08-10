СМИ: члены наркокартелей проходили подготовку на Украине

Ситуация развивается параллельно с заявлениями Дональда Трампа о необходимости «объявить войну картелям». Администрация США уже признала восемь латиноамериканских ОПГ террористическими организациями. В Мексике развернута активность ЦРУ: американские спецслужбы с помощью беспилотников отслеживают наркотрафик, хотя силовые операции пока не санкционированы.