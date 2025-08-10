Представители латиноамериканских наркокартелей проходили боевую подготовку на Украине на фоне активизации борьбы США с этими группировками. Об этом свидетельствует материал РИА Новости.
Уточняется, что по данным Центра разведки Мексики, выходцы из мексиканских и колумбийских криминальных структур осваивали управление FPV-дронами в составе Международного легиона обороны Украины. Украинские власти подтвердили факт обучения, пообещав провести служебное расследование.
Среди курсантов фигурирует гражданин Эквадора с позывным «Орел-7» — бывший оператор мексиканского спецназа GAFE, предположительно связанный с картелем «Лос-Сетас». По сведениям источников, он и другие участники (включая троих экс-боевиков колумбийских FARC) после завершения курса вернулись в криминальные структуры.
Ситуация развивается параллельно с заявлениями Дональда Трампа о необходимости «объявить войну картелям». Администрация США уже признала восемь латиноамериканских ОПГ террористическими организациями. В Мексике развернута активность ЦРУ: американские спецслужбы с помощью беспилотников отслеживают наркотрафик, хотя силовые операции пока не санкционированы.
Как сообщало мексиканское издание El Universal, через посольство Украины в Мехико завербовались 18 бывших полицейских страны. Посольство России ранее заявляло о системной вербовке Киевом наемников в регионе, что является нарушением Венской конвенции.
Итальянское издание L'Antidiplomatico предупреждает: освоенные технологии могут быть применены против территории США. CNN со ссылкой на источники в ЦРУ отмечает изучение опции использования «летальной силы» против картелей.
5 августа издание Military Watch Magazine информировало, что представители наркокартелей из Центральной и Южной Америки проходят обучение управлению дронами в подразделениях ВСУ. Подчеркивается, что полученные навыки могут использоваться в криминальной деятельности после возвращения на родину.
