The Times: Европа не хочет отправлять войска на Украину

Страны «коалиции желающих» не хотят отправлять войска на Украину. Вместо этого страны Европы собираются сосредоточиться на укреплении украинского военно-промышленного комплекса, сообщило издание The Sunday Times.

Высокопоставленный чиновник в Министерстве обороны Британии рассказал, что «никто не хочет отправлять свои войска умирать на Украине, важно обеспечить боеспособность ВСУ».

Согласно изданию, речь идет не только о системах противовоздушной обороны или БПЛА, но и о производстве дальнобойных ракет, чтобы Киев не зависел от других государств в вопросе их применения.

Европа и Украина требуют от США гарантий безопасности в рамках будущего соглашения по урегулированию украинского конфликта, а также настаивают, чтобы для страны сохранилась возможность членства в Североатлантическом альянсе. Об этом написало издание New York Times, ссылаясь на источники.

Европейский союз считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом сказано в совместной декларации лидеров Британии, Польши, Франции, Италии, ФРГ, Финляндии и главы Еврокомиссии.

