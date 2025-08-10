В Иркутске 10 августа потеплеет до +27 градусов

До +27 градусов ожидается в Иркутске в субботу, 10 августа. Как сообщили КП-Иркутск в местном гидрометцентре, синоптики прогнозируют переменную облачность, после обеда вероятны осадки в виде дождя и грозы. Ветер юго-восточный, северо-западный 5−10 м/с.
— В регионе по прогнозу также будет облачно, в некоторых районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Местами порывы могут достигать до 25 м/с. Воздух прогреется до +22…+27 градусов, при облачной погоде +13…+18, — уточняют синоптики.
На Байкале тепло сохранится, но уже не такое как в городе — всего +20…+25 градусов. Ветер усилится до 15−20 м/с. В южной части озера пройдут сильные дожди.