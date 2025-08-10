Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 км

Выброс пепла на высоту до 10 км произошёл на вулкане Ключевской в Камчатском крае, сообщило Главное управление МЧС России по региону.
При этом высота самого исполина достигает 4750 метров. Пепловый шлейф растянулся в сторону Берингова моря. В ведомстве предупредили о возможном выпадении небольшого количества пепла в населённых пунктах Усть-Камчатского округа.
Местным жителям посоветовали не выходить на улицу без острой необходимости. Вулкану присвоили «красный» код авиационной опасности.
Напомним, 9 августа вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 11,5 км, шлейф от которого простирался на северо-восток, в сторону Камчатского пролива. На пути распространения шлейфа находился посёлок Усть-Камчатск.