Посол Зайцев: в Албании выявлено наращивание военной инфраструктуры НАТО

В частности, осуществляется модернизация транспортной и морской инфраструктуры.

Источник: Аргументы и факты

В Албании замечено наращивание инфраструктуры Североатлантического альянса, заявил посол Российской Федерации Алексей Зайцев.

Он уточнил, что данное наращивание наблюдается в последние годы. По словам Зайцева, осуществляется модернизация транспортной и морской инфраструктуры. В частности, речь идёт об объектах Объединённых военно-морских сил НАТО.

«На протяжении последних лет в Балканском регионе в целом и в Албании в частности наблюдается наращивание военной инфраструктуры НАТО. В этом ряду — открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) тактической авиабазы НАТО», — сказал Зайцев в разговоре с агентством ТАСС.

Посол РФ в Албании напомнил, что РФ неоднократно обращала внимание государств Североатлантического альянса, в том числе Албании, на необходимость выстраивания «равной, а также неделимой архитектуры безопасности в Евразии».

«Считаем, что реализация российской флагманской инициативы — Большого евразийского партнёрства как контура общего развития, стабильности, мира и процветания как нельзя лучше отвечает данной задаче», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Италии решили включить мост на Сицилию в военные расходы Североатлантического альянса.

