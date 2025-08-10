Ричмонд
Врач Кондрахин назвал напитки, которые могут привести летом к смерти

Специалист отметил, что обезвоживание организма чревато тромбообразованием.

Источник: Аргументы и факты

Чрезмерное употребление кофе и алкоголя в совокупности с жаркой погодой и обезвоживанием может привести к летальному исходу, предупредил в беседе с aif.ru врач-кардиолог Андрей Кондрахин.

Специалист отметил, что обезвоживание приводит к сгущению крови и тромбообразованию, что, в свою очередь, может стать причиной инфаркта.

«Если человек пьет чай, кофе, алкоголь, то в условиях жаркого климата это может привести к неприятным последствиям. Пострадать от обезвоживания может даже молодой человек, не говоря уже о пожилых людях», — отметил он.

Кондрахин посоветовал немедленно обращаться к врачу при обнаружении первых опасных симптомов во время отдыха на пляже: сильной слабости, головокружении, боли в груди.

Напомним, ранее стало известно, что на пляже в турецкой Аланье скончалась 70-летняя туристка из России. По данным местных СМИ, женщина умерла из-за сердечного приступа.