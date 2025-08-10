Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа 2025 года.
У Овнов появится шанс закончить сложные дела, на которые в последнее время уходило много сил. Также для этого может понадобиться обратиться к кому-то за помощью. Это позволит сэкономить много энергии и сил. Еще будет возможность поддержать многих самостоятельно. Этот день подходит для поездок, особенно деловых. В пути получится завязать полезные знакомства или заключить сделки.
Тельцам предстоит продолжить работу над важным делом, которое потребует сосредоточенности и внимания к деталям. Но их старания будут щедро вознаграждены. Рекомендуется отложить сложные запутанные задачи. Будет возможность получить полезную информацию, также важно вовремя донести сведения, важные для окружающих. Вечер подойдет для откровенного разговора.
Близнецов ждет напряженное начало дня — в это время будет легко совершить промах, который приведет к большим неприятностям. Нужно сотрудничать с людьми, к которым непросто найти подход. Не следует говорить лишнего — рекомендуется быть предельно тактичным и деликатным. Вторая половина дня будет удачнее, откроется много возможностей.
Ракам удастся многое успеть, если они не будут откладывать простые дела. Вторая половина дня будет сложнее первой. Но появится возможность найти ответы на многие вопросы. Сохранять спокойствие будет нелегко — представителей знака чаще критикуют, чем хвалят. Но и из этого можно найти пользу: есть шанс получить опыт, который вскоре пригодится.
Львам во многом сопутствует удача. Но это не касается самых важных дел — справиться с ними не просто. Друзья охотно придут на помощь в трудный момент, их даже не придется об этом просить. Объединившись с надежными союзниками, получится найти способ одержать верх над давними соперниками. Не исключены романтические увлечения.
Дев ждет непростое утро. Им может казаться, что окружающие специально провоцируют и выводят из равновесия. Представителям знака рекомендуется не поддаваться на провокации. Уже через несколько часов ситуация изменится, и они смогут сосредоточиться на важных делах и заняться тем, что действительно интересно.
У Весов будет хорошее время, чтобы лучше прислушаться к интуиции. Советы со стороны могут отвлечь от главного. Можно будет достигнуть множества поставленных целей. Будет возможность проявить инициативу в делах. День будет очень благоприятным день для обсуждения важных вопросов.
Разногласия в семье Скорпионов останутся в прошлом. Они смогут найти подход к близким, старые обиды будут забыты. В пути можно будет встретить интересных людей. Задержки в делах будут появляться чаще обычного, союзники не оправдают ожиданий. Стоит рассчитывать только на свои силы.
Стрельцов ждет не самый благоприятный день для поиска истин. Его следует использовать для отдыха и восстановления сил, отложив важные дела. Договориться с кем-то о совместных действиях будет очень трудно. Стоит быть экономнее. Не рекомендуется тратить средства на развлечения, скоро деньги понадобятся на важные дела.
У Козерогов могут произойти задержки в делах и разногласия с партнерами. Из-за этого они не смогут завершить дела вовремя. Возникнут трудности с сохранением душевного равновесия, любой пустяк может надолго испортить настроение. Окружающие чаще обычного будут вмешиваться в дела представителей знака, и это редко будет приводить к чему-то хорошему.
Пустые разговоры отнимут много времени у Водолеев, часто именно из-за бесед не удается вовремя довести до конца начатые дела. Любое незначительное событие может стать причиной крупного спора. Трудностей удастся избежать, если вести себя миролюбиво и не поддаваться на провокации.
Рыбам стоит планировать все важные дела на первую половину дня — справиться с ними в это время будет нетрудно. Чем дальше, тем чаще что-то будет идти не так, как они ожидали. Есть вероятность не успеть сделать все, что нужно. В поездках возможны недоразумения, передает «Российская газета».