Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 августа

Рыбам стоит планировать все важные дела на первую половину дня — справиться с ними в это время будет нетрудно. Чем дальше, тем чаще что-то будет идти не так, как они ожидали. Есть вероятность не успеть сделать все, что нужно. В поездках возможны недоразумения, передает «Российская газета».