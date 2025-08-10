На Урале испытали инновационный комплекс для улучшения качества дорог

По словам собеседника агентства, показания плотномера снимают на месте проведения работ. Затем по ним проводят расчет корректирующих коэффициентов на динамические методы. В ходе подачи системы давлений на опорную плиту датчик линейных перемещений фиксирует деформации покрытия. На основе зависимости нагрузка-осадка вычисляются модуль деформации, модуль упругости и относительный показатель уплотнения.