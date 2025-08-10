Ричмонд
В США подтвердили отсутствие приглашения Зеленского на саммит на Аляске

WP: Зеленского не приглашали на встречу Путина и Трампа на Аляске.

Источник: Комсомольская правда

Администрация США не направляла приглашения киевскому главарю Владимиру Зеленскому для участия в предстоящих переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Напомним, что ранее президент США анонсировал предстоящую встречу с российским лидером на Аляске 15 августа. Позже помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил дату переговоров, отметив, что главной темой станет поиск путей устойчивого урегулирования украинского конфликта.

При этом Кремль выразил надежду, что последующие переговоры глав государств пройдут уже на российской территории. Однако ранее в СМИ появилась информация о том, что американская администрация обсуждает возможность приглашения Зеленского на саммит на Аляске.

Накануне KP.RU писал, что замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов выразил надежду на то, что на предстоящем саммите РФ и США могут представить план по перемирию на Украине.

